SON DAKİKA: Gara'da şehit edilen bir askerimizin daha kimliği belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan birinin daha Malatya'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemiyle kimliği tespit edildi.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GICIR
Kimliği belirlenen şehidin Kırıkkale'nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu kaydedildi. Şehit uzman çavuş Gıcır'ın, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği ifade edildi.
6'SI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Bu arada, kimlikleri belirlenen 12 şehitten 6'sı, memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı Kahramanmaraş'a, Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci Eskişehir'in Mihalgazi ilçesine, Şehit Er Sedat Sorgun Erzurum'a, Şehit Polis Sedat Yabalak Mersin'in Anamur ilçesine, sivil şehit Aydın Köse Adıyaman'a uğurlandı.
Şehit Astsubay Semih Özbey ise memleketi Malatya'da toprağa verilmişti. Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş dün yaptığı açıklama, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirten Baruş, şöyle konuştu:
"Yapılan otopsi işlemleri sonucunda 13 evladımızın 10'unun kimliği tespit edilmiştir. Kimliği tespit edilen evlatlarımızın, 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,