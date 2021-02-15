SON DAKİKA: Gara'da şehit edilen bir askerimizin daha kimliği belli oldu

Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır."

Hain saldırıda şehit edilen üç kişinin kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Baruş, "Malatya Adli Tıp Kurumunda cumhuriyet savcısı, adli tıp kurumu uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmek suretiyle 12'sinin baş bölgesinde, birinin de göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıcı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine bizzat yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist, kahraman TSK unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadelemiz amansızca devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Allah'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Baruş, şehit edilen vatandaşlar için Malatya'da tören düzenleneceğini, defin işlemleri için ailelerinin arzusu dahilinde çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Açıklama sırasında Baruş'a, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de eşlik etti.