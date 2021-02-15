"Seçim döneminde biz Halk TV-CHP ilişkisinden dolayı Muharrem İnce'nin kampanyasını çok yakından izledik. Çok da dinamik yayınlarını yaptık. Belki burada ilk defa söylüyorum, biz Muharrem İnce'nin yayınlarını çok dinamik ve çok etkili yapıyoruz, her faaliyetini ekrana getirip canlı yayınlıyoruz diye genel merkezle aramız açıldı bizim. Ben de dedim ki, 'Muharrem İnce CHP'nin adayı, neden rahatsız oluyorsunuz?'"

MUHARREM İNCE'YE "DEFOL GİT" DENİLDİ

Ferit Atay'ın "Muharrem Bey'e diyorlar ya 'neden kayboldun' diye. O da 'genel merkezde birileri beni sırtımdan vurdu' diyor. Aslında o sırtından vurmalardan biri de bu mu oluyor? CHP'ye yakın en yüksek reytingi olan kanalın genel yayın yönetmenine bir uyarı mı çektiler genel merkezden?" sorusu üzerine Şaban Sevinç, şöyle devam etti:

"Uyarı çektiler, ben tabi ciddiye almadım. Ben biraz dikine gitmeyi severim, yapmam gereken şeyi yaptım. Başka çok şey yaşandı. Seçim gecesi de çok şey yaşandı. Seçim gecesi şöyle deniyor değil mi 'Muharrem İnce otelde niye basın açıklaması yapmadı, basın açıklaması yapacak durumda değildi zil zurna sarhoştu' diye. Kim dedi bunu? O dönem CHP'de Genel Başkan Yardımcısı olan bir arkadaş, gazetecilere söyledi, dedikodu gibi. Muharrem İnce bunu 50 kere yalanladı. Sarhoş muydu, değil miydi çok kolay aydınlanması bunun. Niye? Yanında genel merkezin görevlendirdiği Engin Altay var mesela. O akşam Muharrem İnce'nin yanında. Peki Engin Altay çıksa dese 'Kardeşim ne saçmalıyorsunuz, Muharrem İnce sarhoş değildi ben yanındaydım' ya da dese ki 'Hayır kardeşim Muharrem İnce yalan söylüyor, evet gerçekten de sarhoştu' dese. Engin Altay hangi birini söylese ben inanırım. Ama bunu niye söylemiyor Engin Altay? Ve hala bizi izleyenler bu yalan üzerinden kandırılıyorlar ve yanlış kanaatlerle yanlış yorum yapıyorlar. Muharrem İnce'ye 2,5 yıldır mobbing uygulandı, adeta 'defol git' denildi."

"CHP'DE İSTİFA EDECEK BAŞKA MİLLETVEKİLLERİ DE VAR"

Şaban Sevinç, CHP'den istifaların devamının geleceğini şu sözlerle açıkladı: