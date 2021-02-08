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    • 08.02.2021 14:15
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    SON DAKİKA: CHP'li partisinden istifa etti: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum

    Son dakika haberi! Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa edeceğini açıklayan eski CHP Milletvekili , Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Partisinden istifa edeceğini açıklayan İnce madde madde istifa nedenlerini açıklayarak, "İstifayı e-devlet'ten yapacağım, gerekçesini sonra açıklayacağım." dedi.

    CHP'li İnce partisinden istifa etti

    Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa edeceğini açıklayan eski CHP Milletvekili , Ankara'da basın toplantısı düzenledi.


    İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

    Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız.

    Biz Türkiye'ye seçenek olacağız.

    Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz.

    Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.

    (Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?

    CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.

    MADDE MADDE AÇIKLADI

    ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum.

    Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.

    Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum.

    "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" diyenlerle yolumu ayırıyorum.

    FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum.


    İstifayı e-devlet'ten yapacağım, gerekçesini sonra açıklayacağım.


    İnce ayrıca, CHP'den ayrılan 3 milletvekilinin de Memleket Hareketi'ne katıldığını söyledi.


    CHP NASIL BİR YOL İZLEYECEK?
    MYK saat 12'de toplandı. CHP'den neden ayrıldığını anlatacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin partiden ayrılmasına sıcak bakmamıştı. Öyleki Kılıçdaroğlu, 'parayla parti kuruyorlar' iddiasını gündeme getirmişti.


    3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ
    CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'li Muharrem İnce partisinden istifa etti: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum