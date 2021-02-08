Başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan ve CHP'den istifa edeceğini açıklayan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi.



İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız.

Biz Türkiye'ye seçenek olacağız.

Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz.

Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.

(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?

CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.

MADDE MADDE AÇIKLADI

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" diyenlerle yolumu ayırıyorum.



FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum.



İstifayı e-devlet'ten yapacağım, gerekçesini sonra açıklayacağım.



İnce ayrıca, CHP'den ayrılan 3 milletvekilinin de Memleket Hareketi'ne katıldığını söyledi.



CHP NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

MYK saat 12'de toplandı. CHP'den neden ayrıldığını anlatacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin partiden ayrılmasına sıcak bakmamıştı. Öyleki Kılıçdaroğlu, 'parayla parti kuruyorlar' iddiasını gündeme getirmişti.





3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.