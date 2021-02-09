CHP'nin yönetim şeklini sert bir şekilde eleştiren Muharrem İnce, Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra ilk somut adımı atarak, yeni partisini kurmak için CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
İnce'nin istifa konuşmasında, CHP ve İyi Parti'den kopmaların olacağının işaretini verdi.
42 yıllık CHP kariyerini noktalayan Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğine imada bulunarak "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.