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    • 09.02.2021 11:24
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    kulisleri bununla çalkalanıyor: 'nin partisine 'den 7 vekil geçecek!

    ’den yönetimi çok sert eleştirdiği için dışlanan , kendi partisini kuracağını açıklamıştı. İnce’nin partisine CHP’den 10 milletvekilinin geçeceği konuşulurken dün yaptığı açıklamada "'de 'den sonra en çok vekili olan grup olacağız” demesi yeni partide 15 milletvekilinden fazla vekil olacağını ortaya çıkardı. Gözler CHP'ye çevrildi ancak kulislere bomba gibi bir haber düştü. İyi Parti'den 7 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

    CHP'nin yönetim şeklini sert bir şekilde eleştiren Muharrem İnce, Memleket Hareketi"ni partileştirme kararı almasından sonra ilk somut adımı atarak, yeni partisini kurmak için CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

    İnce'nin istifa konuşmasında, CHP ve İyi Parti'den kopmaların olacağının işaretini verdi.

    42 yıllık CHP kariyerini noktalayan Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğine imada bulunarak "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız." ifadelerini kullandı.

        İYİ PARTİ'DEN 7 VEKİL İSTİFAYA HAZIRLANIYOR
        Muharrem İnce'nin bu sözlerinden, en az 17 vekilin kendi partisine katılacağını hesapladığı anlaşıldı.

        KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!
        CHP'li 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağı Ankara kulisinde en çok konuşulan konulardan biriydi.

        Gözler CHP'ye çevrildi ancak kulislere bomba gibi bir haber düştü: İyi Parti'den 7 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçmeye hazırlanıyor.

        AKŞENER HAREKETE GEÇTİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bu duyumları aldığı ve istifaların önüne geçebilmek için parti içerisindeki muhalif isimlerden Aytun Çıray'ı başdanışmanı yaptığı öğrenildi.

            Çıray'ın başdanışman olması İyi Parti içinde hoş karşılanmadı.

            İYİ PARTİ'DE KRİZ
            Akşener'in bu kararına partinin ağır isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu tepki gösterdi.

            Dervişoğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!.. Sabah ola hayrola...Yarın başka önermelerim de olacak!."
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