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    • 16.02.2021 00:53
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    Valiliğinden 'kadın memura cinsel saldırıda bulunulduğu" iddiasına ilişkin açıklama!

    Son dakika haberi... Valiliği, kadın memura cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

    AA
    Hakkari Valiliği'nden 'cinsel saldırı' açıklaması

    Valiliği, kadın memura cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "cinsel saldırı" haberlerine ilişkin basın açıklaması gereği duyulduğu belirtildi.

    İl Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil memur G.A.Ü'nün, görev yaptığı 'nde 28 Ocak'ta odasında konakladığı esnada tanıştığı ve bir süredir arkadaşlık ettiği polis memuru E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Konuyla ilgili olay yeri inceleme çalışmaları ve müşteki şahsa aldırılan doktor raporu, hazırlanan tahkikat dosyasına eklenerek adli makamlara sevk edilmiştir. Mağdur sivil memur G.A.Ü, şüpheli polis memuru E.T. ile ailelerinin de bilgisi dahilinde evlenme kararı almaları üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına 8 Şubat günü müracaat ederek şikayetinden vazgeçmiştir. Daha sonra şüpheli polis memuru E.T'nin evlenmeden vazgeçmesi üzerine sivil memur G.A.Ü, 10 Şubat günü tekrar şikayetçi olduğunu bildirmiştir.

    Şüpheli polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilerek gerekli idari soruşturma başlatılmıştır."

    Açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği, olayın bütün yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

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