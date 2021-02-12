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    • 13.02.2021 02:03
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    'nin 'ne mi katılıyor mu? Resmen açıkladı

    , ihraç edilip mahkeme kararıyla partiye geri dönen Milletvekili 'ın ihracını görüşmek için yeniden toplanıyor. Parti yönetimi bu kez Özdağ'ı, genel idare kurulu kararıyla, "kesin ihraç istemiyle" disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor. Öte yandan İYİ Partili bazı milletvekillerinin 'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilmişti. O iddialarla ilgili parti yönetiminden cevap verildi. Öte yandan İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen Ümit Özdağ ve cephesinden de açıklama geldi...

    ve ile ilişkileri sık sık tartışma konusu olan , bu iddiaları dile getiren 'ı ihracı için yeniden toplanıyor.

    Milletvekili Özdağ, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı 'nun
    FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

    İYİ Parti, bu açıklaması nedeniyle Özdağ'ı partiden ihraç edince Özdağ, konuyu yargıya taşımıştı.

    İYİ PARTİ ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

    Mahkeme genel idare kurulunun aldığı kararı usul ve şekil yönünden aykırı buldu ve ihraç kararını iptal etti.

    Ancak İYİ Parti Ümit Özdağ'ın parti ile bağlarını kesmekte kararlı öyle ki genel idare kurulu bu ayın sonunda toplanacak.

    Kurul, Özdağ'ın yeniden partiden ihraç sürecinin başlatılması yönünde karar alacak.

    Parti yönetimi bu kez usulde bir hataya yer vermek istemiyor. Bu nedenle Özdağ "kesin ihraç istemiyle" disiplin kuruluna sevk edilecek.

    ÜMİT ÖZDAĞ MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILIYOR?

    Parti yönetimi, CHP'den istifa eden 'nin kuracağı partiye "İYİ Parti'den de geçişler olabileceği" yönündeki iddiaları da yalanladı.

    Bu arada; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İyi Parti'den istifa eden Bağımsız Adana Milletvekili 'un önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği öne sürülmüştü.

    Konuyla ilgili konuşan Özdağ, "Yüzde sıfır nokta bir ihtimal bile yok" dedi. Muharrem İnce'ye kapıları kapattı.

    İsmail Koncuk ise yeni parti çalışması içinde olduklarını belirtti. Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılmayacağını vurgulayan Koncuk,
    "İnce'ye de siyasi hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

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    Haberler Güncel Ümit Özdağ Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne mi katılıyor mu? Resmen açıkladı