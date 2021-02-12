FETÖ ve HDP ile ilişkileri sık sık tartışma konusu olan İYİ Parti, bu iddiaları dile getiren Ümit Özdağ'ı ihracı için yeniden toplanıyor.

İstanbul Milletvekili Özdağ, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun

FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

İYİ Parti, bu açıklaması nedeniyle Özdağ'ı partiden ihraç edince Özdağ, konuyu yargıya taşımıştı.

İYİ PARTİ ÜMİT ÖZDAĞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Mahkeme genel idare kurulunun aldığı kararı usul ve şekil yönünden aykırı buldu ve ihraç kararını iptal etti.

Ancak İYİ Parti Ümit Özdağ'ın parti ile bağlarını kesmekte kararlı öyle ki genel idare kurulu bu ayın sonunda toplanacak.

Kurul, Özdağ'ın yeniden partiden ihraç sürecinin başlatılması yönünde karar alacak.

Parti yönetimi bu kez usulde bir hataya yer vermek istemiyor. Bu nedenle Özdağ "kesin ihraç istemiyle" disiplin kuruluna sevk edilecek.

ÜMİT ÖZDAĞ MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILIYOR?

Parti yönetimi, CHP'den istifa eden Muharrem İnce'nin kuracağı partiye "İYİ Parti'den de geçişler olabileceği" yönündeki iddiaları da yalanladı.

Bu arada; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ve İyi Parti'den istifa eden Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un önümüzdeki günlerde Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili konuşan Özdağ, "Yüzde sıfır nokta bir ihtimal bile yok" dedi. Muharrem İnce'ye kapıları kapattı.

İsmail Koncuk ise yeni parti çalışması içinde olduklarını belirtti. Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılmayacağını vurgulayan Koncuk,

"İnce'ye de siyasi hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.