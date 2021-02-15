

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı.

Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini anlatacağız.





ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: BAL GİBİ YANINDASINIZ

Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik.

Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.