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    • 15.02.2021 15:36
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'de önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı , partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi ile canlı bağlantıyla katıldığı Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin terör saldırısına ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek, "Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız." dedi. Terör örgütü PKK tarafından canice katledilen 13 vatandaşın hesabının sorulacağını belirten Erdoğan, "Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlardır. Hepiniz bu 13 masum insanın katledilmesinden sorumlusunuz." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

    Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi ile canlı bağlantıyla katıldığı Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.


    Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı.

    Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini anlatacağız.



    ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: BAL GİBİ YANINDASINIZ
    Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik.

    Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.

    Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bizim güvenlik güçlerimizle savaştılar. Artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız.

    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞINA TEPKİ: UZANTILARI ELLERİNDE ÇAKI BİLE YOKTU DİYOR
    Son harekatımızda bu gerçeği bir kez daha gördük. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Üstadımızın tabiriyle bunlar alçak değil çukur. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi buradan kaçış olmadığını anlayınca sözde lider durumda olanı... Şu anda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor. Aileleri gelip görsün istedik. Bu masumların kanı Irak ve Suriye'de sempati destekleyen herkesin eline bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yoktu diyor. Bomba var silah var ama çakı yok.


        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
        Bay Kemal, biz kimin ne yaptığını iyi biliyoruz sen de öğreneceksin. Kimlerle beraber olduğunu öğreneceksin. Bu Ankara'dan İstanbul'a yürümeye benzemez bu gerçekleri iyi öğreneceksin.

        BEDELİNİ MİLLET SİZE ÖDETECEK
        Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlaradır.



        SOSYAL MEDYA MECRALARI DA SORUMLU
        Terör örgütlerinin propaganda aygıtlarına dönüşen sosyal medya mecraları, hepiniz 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumlusunuz.

        Bunun bedelini bu millet size ödetecek. Bu sözüm demokrasi, hak, özgürlük kılıfı altında ülkemizdeki terör örgütleri ve uzantıları ile bağlantılı olanlardır. Hepiniz bu 13 masum insanın katledilmesinden sorumlusunuz.



        BIDEN BUNLARI İYİ TANI
        Bölücü terör örgütü 1984'ten bu yana 30 bin sivil insanımızı katletti. Bunlar içinde anne karnındaki çocuktan kadından yaşlıya işçiden öğretmene çobandan imama her kesimden insanımız vardır. Dünyaya diyoruz ki gelin bu alçakların gerçek yüzünü iyi tanıyın. Sayın Biden sen de bunları iyi tanı. Ama bunları tanırken FETÖ'yü de unutma.

        Terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarını kitaplaştıracak olursak Batılıların o anlı şanlı ansiklopedilerinin hacimlerini geride bırakır.

        Teröristler, güvendikleri dağlara birer birer kar yağdığını bilmelidir. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra artık hiç kimse Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki harekatlarını sorgulayamaz.



        KANDIRILMIŞ GENÇLERE ÇAĞRI: GELİN BU KİRALIK KATİLLER ORDUSUNDAN KURTULUN
        Terör örgütü tarafından kandırılmış gençlere sesleniyorum, gelin bu kiralık katiller ordusundan kurtulun. Anneleriniz babalarınız sizi Diyarbakır'daki çadırda bekliyor. Vakit daralıyor, geç kalmadan kendinizi bu kirli yapıdan kurtarın. Gara'da yaşanan bu katliamdan sonra hiçbir yapı, kişi ve kuruluş Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarını eleştiremez karşı duruş sergileyemez. Bu katliamı yapanlar kör bir şekilde kendilerine destek verenlerden güç alıyor. Bundan sonra herkesin önünde iki yol var. Türkiye ile birlikte terör karşı amasız hareket edecekler. Ya da teröristlerin ortağı olarak hesap verecekler.




        ABD'DEN 'EĞER'Lİ AÇIKLAMA
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada,"Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanmıştı.

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