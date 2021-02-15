Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Rize 7. Olağan İl Kongresi ile canlı bağlantıyla katıldığı Aksaray-Eskişehir-Konya İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.
Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik. İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı.
Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini anlatacağız.
ABD'YE TERÖR TEPKİSİ: BAL GİBİ YANINDASINIZ
Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik.
Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.
Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR bunlar tank getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bizim güvenlik güçlerimizle savaştılar. Artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞINA TEPKİ: UZANTILARI ELLERİNDE ÇAKI BİLE YOKTU DİYOR
Son harekatımızda bu gerçeği bir kez daha gördük. Askerimizin karşısında duramayan terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor. Üstadımızın tabiriyle bunlar alçak değil çukur. En sonunda alçaklar bu kardeşlerimizi buradan kaçış olmadığını anlayınca sözde lider durumda olanı... Şu anda Malatya'da bütün tetkikler yapılıyor. Aileleri gelip görsün istedik. Bu masumların kanı Irak ve Suriye'de sempati destekleyen herkesin eline bulaşmıştır. Parlamentodaki uzantıları ellerinde çakı bile yoktu diyor. Bomba var silah var ama çakı yok.