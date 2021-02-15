Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, sivilleri hedef almanın ve öldürmenin tüm insani değerlere, İslami kurallara aykırı olduğu bildirildi.

Afganistan hükümetinin bu olayı kınadığı ifade edilen mesajda, küresel terörizmin kurbanı olan Afganistan'ın Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

"TÜRK HALKININ VE DEVLETİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ..."

Afganistan'ın terörle mücadelede dost ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğu vurgulandı.

Mesajda ayrıca, "Türk halkının ve devletinin acısını paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

