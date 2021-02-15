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    • 15.02.2021 19:23
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    'dan Türkiye'ye taziye mesajı: "Türk halkının ve devletinin acısını paylaşıyoruz"

    Dışişleri Bakanlığı, 'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Afganistan'ın terörle mücadelede dost ülke 'nin yanında olduğu vurgulandı.

    Afganistan'dan Türkiye'ye şehitler için taziye

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, sivilleri hedef almanın ve öldürmenin tüm insani değerlere, İslami kurallara aykırı olduğu bildirildi.

    Afganistan hükümetinin bu olayı kınadığı ifade edilen mesajda, küresel terörizmin kurbanı olan Afganistan'ın Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduğu kaydedildi.

    "TÜRK HALKININ VE DEVLETİNİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ..."
    Afganistan'ın terörle mücadelede dost ülke 'nin yanında olduğu vurgulandı.

    Mesajda ayrıca, "Türk halkının ve devletinin acısını paylaşıyoruz, şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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