Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.