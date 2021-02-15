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    • 15.02.2021 18:53
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    Son dakika: DHKP/C'nin sözde sorumlusu terörist tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre, DHKP/C'nin sözde sorumlusu , tutuklandı. tarafından hazırlanan terör arananlar listesinde "gri" kategoride bulunduğu sırada yakalanan ve tutuklanan, daha sonra yargılandığı mahkemece "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilen örgütün sözde Eroğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Teröristbaşı tutuklandı

    Son dakika haberi... Soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta gözaltına alınan Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Eroğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    TERÖRİSTBAŞI EROĞLU, 3 GÜN ÖNCE YAKALANDI

    "Gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, 3 gün önce Sarıyer Armutlu'da gözaltına alınmıştı.

        Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter ile beraber yakalanmıştı.

        Yargılandığı mahkemece tutuklanan Eroğlu, daha sonra "ev hapsi" hükümleri uygulanarak tahliye edilmişti.
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