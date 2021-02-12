Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasına karşı sol terör örgütleri ve sol marjinal gruplar tarafından protesto eylemlerinin Gezi Parkı olayları gibi kitlesel eyleme dönüştürme çabası boşa çıkarılırken, özellikle öğrencileri ve akademisyenleri provoke eden isimlerden biri de Koç Üniversitesi profesörlerinden Sami Gülgöz çıktı. Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarından günlerce Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların büyümesi için çaba sarfettiği anlaşılan Prof. Dr. Gülgöz'e ait olduğu iddia edilen bir e-posta da sosyal medyanın gündemine düştü. Mailinde Boğaziçi Üniversitesi için isyan çağrısı yapan Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz'ün okulunun akademisyen grubuna skandal bir mesaj gönderdiği öne sürüldü.
Bir sosyal medya kullanıcısı söz konusu paylaşımı ifşa etti.
"HOCA MI MİLİTAN MI BELLİ DEĞİL / CANAN'IN DA KANKASI GALİBA"
"Koç Üniversitesi Hocası Sami Gülgöz Boğaziçi olayları hakkında yaşananları anlatırken Nazilerin katliamlarını örnek göstermiş. Hoca mı militan mı belli değil. Öğrencileri, hocaları bu ve bunun gibileri provoke ediyor. Canan'ın da kankası galiba."
İşte Gülgöz'ün isyan çağrısı;
ÖZGÜRLÜK SOSLU BİR ÖNSÖZ
"Değerli meslektaşlarım, Boğaziçi'nde neler olduğuna dair endişelerimizi dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Boğaziçi'yle ilgili bir mesele değil, akademi ve akademik özgürlüğe karşı ya da ondan geriye ne kaldıysa ona yapılmış bşr saldırıdır. Yıllar boyunca olanları görmüştük. Mesela Türkiye Bilimler Akademisi'nde yaşananlara müdahalede bunu deneyimlemiştik. Bu yalnızca Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımıza ve profesörlere borçlu olduğumuz bir şey değil, aynı zamanda prensiplerimizi de savunmaktır."
ASIL NİYET SONUÇTA BELLİ OLUYOR: KALKIŞMA ÇAĞRISI
Gülgöz bu kısımda, Alman rahip Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller'in sözlerini paylaştı;
"İkinci dünya savaşından sık sık alıntılanan alıntıları bizler için alıntılamak isterim;
Önce sosyalistler için geldiler ve ben sosyalist olmadığım için sesimi çıkarmadım.
Sonra sendikacılar için geliyorlar ve ben sendikacı olmadığım için sesimi çıkarmadım.
Sonra Yahudiler için geldiler ve Yahudi olmadığım için sesimi çıkarmadım.