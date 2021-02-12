"Değerli meslektaşlarım, Boğaziçi'nde neler olduğuna dair endişelerimizi dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece Boğaziçi'yle ilgili bir mesele değil, akademi ve akademik özgürlüğe karşı ya da ondan geriye ne kaldıysa ona yapılmış bşr saldırıdır. Yıllar boyunca olanları görmüştük. Mesela Türkiye Bilimler Akademisi'nde yaşananlara müdahalede bunu deneyimlemiştik. Bu yalnızca Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımıza ve profesörlere borçlu olduğumuz bir şey değil, aynı zamanda prensiplerimizi de savunmaktır."

ASIL NİYET SONUÇTA BELLİ OLUYOR: KALKIŞMA ÇAĞRISI

Gülgöz bu kısımda, Alman rahip Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller'in sözlerini paylaştı;

"İkinci dünya savaşından sık sık alıntılanan alıntıları bizler için alıntılamak isterim;

Önce sosyalistler için geldiler ve ben sosyalist olmadığım için sesimi çıkarmadım.

Sonra sendikacılar için geliyorlar ve ben sendikacı olmadığım için sesimi çıkarmadım.

Sonra Yahudiler için geldiler ve Yahudi olmadığım için sesimi çıkarmadım.