SON DAKİKA: Boğaziçi provokasyonuna katılan sözde eylemcilerin suç dosyaları kabarık çıktı! İşte Boğaziçi raporu





ÖĞRENCİ DENİLEN ZANLILARIN KİMİ 32, KİMİ 66 YAŞINDA

Gezi olaylarında da tutuklanan P.T'nin 32 yaşında olduğu, Samsun'da PKK/KCK yapılanması kapsamında daha önce defalarca gözaltına alınan S.K.'nin ise 66 yaşında olduğu, yine kadın eylemcilerden MLKP yanlısı S.G.'nin ise 49 yaşında olduğu belirlendi. Daha önce gezi eylemlerinde tutuklanan C.A.'nın ise 35 yaşında olduğu ortaya çıktı. 41 yaşındaki Ş.T.'nin ise MLKP'nin açık alan yapılanması ESP'nin Genel Başkanı olduğu, daha önce de gözaltına alındığı belirlendi.

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