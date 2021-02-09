SON DAKİKA: Boğaziçi provokasyonuna katılan sözde eylemcilerin suç dosyaları kabarık çıktı! İşte Boğaziçi raporu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanması sonrasında, sol terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları Bulu'nun sözde siyasi kimliği bahane ederek Gezi Parkı eylemleri gibi kitlesel eylem çabası arayışına girdi. Boğaziçi'nde yapılan eylemlerle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.
Rektör atamasını protesto olarak başlayan olaylarda, LGBT'liler ile Demirtaş'ın serbest bırakılma talepleri istenirken, Yunanistan ve Almanya'da da eylemler yapıldı. Bugüne kadar İstanbul Emniyeti ve İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilerin derlendiğinde şu ana kadar 192 eylem veya etkinlik gerçekleştirildi.
Bu eylemlerde 627 kişiye gözaltına alındı ancak bazıları serbest kaldıktan sonra tekrar eyleme katılanlarla birlikte toplam gözaltı sayısı 725 oldu. 725 kişiden 179'u ise terör suçlarından adli sicil kaydı bulunan kişiler çıktı.