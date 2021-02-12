Başkan Erdoğan "Rabbime hamdediyorum" diyerek paylaştı: "Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlik..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gençlere hitap eden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"HER BİRİNİ ÖZ EVLADIMDAN AYRI TUTMADIĞIM..."
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
Rabbime, her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle birlikte yürüme şerefi bahşettiği için hamdediyorum. pic.twitter.com/6LTYlcuXk1— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 12, 2021