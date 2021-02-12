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    • 12.02.2021 23:46
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    Başkan Erdoğan "Rabbime hamdediyorum" diyerek paylaştı: "Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlik..."

    Başkan Erdoğan, "Rabbime, her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle birlikte yürüme şerefi bahşettiği için hamdediyorum" açıklamasında bulundu.

    Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden gençlere hitap eden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    "HER BİRİNİ ÖZ EVLADIMDAN AYRI TUTMADIĞIM..."
    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Rabbime, ülkemize böyle bir gençlik nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime bana böyle yol ve dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. Her birini öz evladımdan ayrı tutmadığım böyle bir gençlikle yürüme şerefi bahsettiği için Rabbime hamdediyorum" ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
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