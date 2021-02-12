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    • 12.02.2021 23:02
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    ? , kaç gün tutulur? ?

    ve üç ayların içerisinde yer alan Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere İslam alemi için son derece önemli olan bu aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı dini günler takvimiyle üç ayların tarihi de belli oldu. Peki, ? , kaç gün tutulur? başlayacak? İşte detaylar...

    Üç aylar ne zaman başlıyor?

    İslam alemi 3 ayları heyecanla beklemeye başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç ayların başlangıç tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İslam alemi için son derece önemli olan bu aylarda dini yükümlülüklerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Ramazan ayı ne zaman? İşte bilgiler...

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

    Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

    ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.

    Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.

    Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.

    Resul-i Ekrem, Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.

    ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

    Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

    Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.

        ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.
        Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.
        Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.
        Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.
        Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.

        2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        3 AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

        3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır.

        Diğer vakitlerde ibadât-u taate on sevap veriliyorsa, Receb, Şaban ve Ramazan aylarında ihlâs ve samimiyete bağlı olarak kat kat daha fazla sevap verilir.

        Üç aylar, yılda bir defa gelen ve ahiret ticaretinin yapıldığı mümtaz aylardır. Bereket ve feyzinden İstifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

            Bu eşsiz aylarda ahirete yönelik amelleri diğer vakitlere nispeten daha fazla çoğaltmak gerekir. Bu aylarda daha fazla Kur'ân-ı Kerîm okumak, ilme daha fazla yönelmek, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmak Mü'min'ler için kaçınılmaz bir fırsat olmalıdır.

            İşte bu sebeple üç ayların ve üç aylar içerisinde bulunan mübarek gecelerin büyük bir sevinç ve coşkunlukla ihya edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna mukabil olarak da bu ayların fazilet ve bereketinden mahrum kalan kimseler ise büyük hayırlardan mahrum kalmış demektir. Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir ânını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir.

            Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Recep ayı girdiği zaman:

            "Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını da bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur)" diye dua etmişlerdir. (AhmedibnüHanbel, el-Müsned, 1/259)
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            Haberler Güncel Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Ramazan ayı ne zaman?