Türkiye'de tüm üniversitelerin rektör atamalarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Bir hukuk devleti olan ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması da diğer üniversitelerin rektör atamaları gibi aynı mevzuat ilkelerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm üniversitelerin rektör atamaları bu çerçevede devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması özelinde bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışılması manidardır ve kirli oyunların yeni bir uzantısı olduğu açıktır." ifadelerine yer verildi.

"MİLLETİMİZ TARİH BOYUNCA BU TÜR KİRLİ OYUNLARI GÖRMÜŞTÜR"

Bu süreçte büyük çoğunluğu terör örgütleriyle iltisaklı grupların tırmandırmaya çalıştığı eylemlerin asıl amacının ülkenin huzur ve barış ortamını bozmak, kargaşa çıkarmak ve bu yolla ülkeyi zayıflatmak olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Farklı şekillerde cereyan eden bu tür kirli oyunları milletimiz tarih boyunca görmüş, yaşamış, birlik ve beraberlik ruhu içinde hepsini boşa çıkarmayı başarmıştır. Milletimiz ve devletimiz geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu tür kirli oyunlara geçit vermeyecek, güçlü ve büyük Türkiye vizyonuyla ilerleyişini kararlılıkla sürdürecektir. Üniversitelerin asli görevi uluslararası normlarda eğitim-öğretim faaliyetleriyle yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek, katma değeri yüksek bilimsel çalışmalarla bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve topluma hizmet kapsamında yürüttüğü çalışmalarla ülkenin kalkınmasına ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Günümüz Türkiye'sinde üniversitelerin bu asli görevlerini yerine getirmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Akademisyenler özgürce mesleklerini ifa edebilmekte ve öğrencilerimiz de fırsat eşitliği içinde devletimizin sunduğu tüm imkanlardan faydalanabilmektedir. Durum böyle iken birtakım marjinal grupların, toplumsal huzuru, barışı ve güveni bozmaya yönelik eylemlerinin zemininde yatan art niyetleri açıkça görülmektedir. Kayseri Üniversitesi olarak kamu düzenini ve huzurunu bozmaya yönelik bu tür tutum, davranış ve eylemleri asla onaylamıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olarak, çalışmaya, üretmeye, gelişmeye ve değer oluşturarak Türkiye'mizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerine en üst düzeyde katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyoruz."