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  • 17.10.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 09:57

'nde skandalı! 'yla dalga geçtiler

Çalışmaları Kulübü, büyük bir saygısızlığa imza atarak üyelerine gönderdiği bir mailde 'nın sözlerini değiştirdi. Yeni katılan üyelere gönderilen sözde "hoş geldin" mailinde milli marşımızla adeta dalga geçildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT skandalı!

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülere göre 'ne bağlı +Çalışmaları Kulübü, yeni üyelerine bir "hoş geldin" maili attı. Tüm kulüp üyelerine ulaştırılması istenilen mailde, 'nın sözleri değiştirilerek LGBT propagandası yapıldı. Kulüp, büyük bir saygısızlığa imza atarak milli marşımızla adeta dalga geçti.

UTANMADAN SÖZLÜK HAZIRLAMIŞLAR
Türkiye'deki eşcinseller tarafından kullanılan jargon olan 'lubunca' kelimelerle sözleri değiştirilen İstiklal Marşı'na, bir de sözlük hazırlandı. Sözlükte, kendi aralarında konuşmak için türettikleri ve 'lubunca' dedikleri jargona ait kelimelerin anlamları bulunuyor.


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