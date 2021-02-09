MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. Ne mutlu bizlere ki bugünkü grup toplantımız MHP'nin 52. yıldönümüne tekabül etmiştir. MHP müstesna bir şuurun aklıdır. Geçmişten geleceğe dair bir nehir gibi akan milli yolculuğun son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk milliyetçilerinin ve MHP'nin öncelikli varlık nedeni kahramanların taşıdığını devam ettirmektir.
Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme isteğine sahibiz. Dünyanın ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sorunları ve tehlikeleri bilmeden partimizi anlamanın mümkün olmadığı açıktır.
"ALAYINIZI UYARIYORUM; GİRDİĞİNİZ YOL UÇURUM"
Bugün bol keseden sallayan siyasetçilerin bunlara verilecek bir cevabı var mıdır? Bir defa herkesin kabul etmesi değilse bile anlaması gerek husus MHP Türkiye'nin lehine ve yararına olduğuna emin olduğu her tahrik karşısında direnmiştir. Bu mücadele aynen korunacaktır. Demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden namertçe medet umanlar; Alayınızı uyarıyorum; Girdiğiniz yol uçurum. Bu milleti karanlığa çekemezsiniz. Yaparız diyen varsa hodri meydan, mücadeleye son nefesimize kadar varız.
Ebedi vatanımızda, Türkiye çatısı altında, milli birlik ve kardeşlikle yaşamak dışında bir isteğimiz olmadığıdır.
Partimizin 52. kuruluş yıldönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölücü terörle mücadele ederken güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum.
Cumhur İttifakını iki ana paydaşı olan MHP ve AK Parti dışındaki partiler Türk siyasetindeki içten içe çürünenin yegane failleridir. Ne dedikleri bellidir ne de duruşları berraktır. Derin çatlaklar, gayri ahlaki irtibatlar demokrasi kültürümüz açısından kaygı vericidir. Malum partilerin telaş içinde birbirlerine gidip gelmeleri oldukça sıklaştı. Merak ediyoruz; bayram değil seyran değil bunların kulağına kim neyi fısıldadı? Çıkar mücadeleleri, yeni ittifak kurma niyetleri derken siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir.