CHP Genel Başkanı, HDP'ye karşı siyasi koronadan dolayı siyasi sosyal mesafe koymuştur. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı beni ne de ben seni. CHP ve HDP kimi kandıracaklarını düşünüyorlar? Madem çıkmaya yüzünüz yok o zaman niye görüşüyorsunuz? Korkuyorsanız neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz? Birbirinin yanında dahi duramayanlara millet güvenir mi? Arka kapıda buluşmayın, mertseniz çıkın sahneye de boyunuzu görelim.

Bizim hedeflerimiz, 2023'teki Cumhurbaşkanı adayımız da bilinmektedir. Hiçbir açığımız, zaaf ya da yanlışımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızda ülke meseleleri hakkında konuşuruz, utanacağımız bir konu yok. CHP dürüst olmalıdır, şeffaf olmalıdır, demokratik olmalıdır. PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütlerine arasına duvar örmelidir.