CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu.
CHP YÖNETİMİNE SERT SÖZLER
CHP'den istifa eden ve yeni bir parti kuracağını ifade eden Muharrem İnce CHP yönetimine şu sözlerle yüklendi:
"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."
CHP'DEN 8 VEKİL DAHA İSTİFA EDECEK
A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Muharrem İnce ile birlikte hareket etmek isteyen 8 CHP'li vekilin daha partiden istifa edeceğini söyledi.
Genç'in şu ifadeleri kullandı
Muharrem İnce'nin söylediği şeyler bizim yıllardır söylediğimiz şeyler, yani bir farklılık yok ama geldiğimiz yer burası. Özellikle üzerinden tekrar tekrar geçelim, Libya meselesi, Karabağ meselesi ve Akdeniz meselesinde öyle bir yere savruldu ki CHP; yani düşünebiliyor musunuz Azerbaycan'daki büyük mücadeleye bile 'cihatçılar gönderiliyor' denildi. Emine Ülker Tarhan'ın terk ettiği CHP, bu CHP değildi, buraya kadar da gelmemişti.