"İNCE MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE YER ALAMAZ"

Muharrem İnce, Millet İttifakı içinde yer alamaz. Çünkü söylemiş olduğu şeyler ortada. 'Soros'tan, FETÖ'cülerden, ABD'den demokrasi dilenenlerle ve dahi Atatürk diyemeyenlerle benim işim olmaz' diyerek yolunu ayırdı.

Peki, etkisi ne olur? 'Eskiden kol kırılır yen içinde kalır' şeklinde bir CHP vardı. Ama şimdi o CHP de yok. CHP'nin içinde Muharrem İnce'nin söylemleriyle bire bir aynı düşünen ve rahatsız olan çok büyük bir kitle var. Hem teşkilatta var, hem seçmende var. O yüzden şu anda Muharrem İnce'nin arkasından gelecek olan benim bildiğim kadarıyla 8 vekil daha var.