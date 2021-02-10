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    • 10.02.2021 15:08
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    Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

    Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

    Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Şirintepe Mahallesi civarında 2 şüpheliyi yakaladı.

    Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 317,26 gram metamfetamin, 2 bin 1 adet sentetik ecza, 40,65 gram kokain, 19,76 gram bonzai, 2,60 gram esrar maddesinin yanı sıra 1 adet tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı