Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.02.2021 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 14:51
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı lı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi! İki bakanın gündeminde o konu vardı

    haberine göre resmi ziyaret nedeniyle 'da bulunan Dışişleri Bakanı , Ummanlı mevkidaşı Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası ortak meseleleri ele aldıklarını belirterek, bu konulara bakış açısında büyük ölçüde ve bu tür meselelerin çözümünde ve zorlukla karşı ortak çabaya destek hususunda mutabık olduklarını ifade etti.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas

    Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı ile özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda ikili ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını görüştüklerini bildirdi. Busaidi, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



    Bakan Çavuşoğlu'nu Umman'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Busaidi, "Bu ziyarette iki ülke arasındaki iyi ve özel ikili ilişkilerimize dair olumlu ve faydalı bir oturum gerçekleştirdik. Bu ilişkileri, özellikle ekonomi, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda daha da geliştirmenin yollarını görüştük." dedi. Busaidi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası ortak meseleleri ele aldıklarını belirterek, bu konulara bakış açısında büyük ölçüde ve bu tür meselelerin çözümünde ve zorlukla karşı ortak çabaya destek hususunda mutabık olduklarını ifade etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ummanlı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi! İki bakanın gündeminde o konu vardı