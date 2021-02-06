Eski Türkiye'nin vesayetiyle bağlantıları olduğu bilinen Soner Yalçın'ın haber sitesi bugün skandal bir haber servis etti. Odatv mahreçli haberde, "ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" diyordu. Haberi girip okuduğunuzdaysa, "Boğaziçi arazisiyle ilgili dikkat çeken bir belge paylaşıldı. Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji'nden alındığı, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.