Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK - LGBT sempatizanı isimlerin provokatif eylemleri sürerken Cumhuriyet Gazetesi'nin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yayınladığı skandal haber, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Haberin kışkırtıcı diline bakın;
Belgeyle iddia etti: "ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir"
HABERİN KAYNAĞI KARANLIK KUTU ODATV / HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BAŞLIĞIYLA İÇİ FARKLI
Eski Türkiye'nin vesayetiyle bağlantıları olduğu bilinen Soner Yalçın'ın haber sitesi bugün skandal bir haber servis etti. Odatv mahreçli haberde, "ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" diyordu. Haberi girip okuduğunuzdaysa, "Boğaziçi arazisiyle ilgili dikkat çeken bir belge paylaşıldı. Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji'nden alındığı, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi." ifadeleri kullanıldı.