Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.02.2021 01:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 01:06
    ABONE OL

    'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

    'in ilçesinde belediye otobüsünde çarşaflı kadını kıyafetinden dolayı darbeden kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

    Çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, belediye otobüsünde E.Ç. (55), çarşaflı K.Ö'yü (47) "Burası , burada bu şekilde giyinemezsin." diyerek, tekme, tokat ve yumruk atarak yaraladı.

    Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

    HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE ALENEN AŞAĞILAMA
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İzmir Menemen'de otobüste çarşaflı kadını darbeden kişi tutuklandı