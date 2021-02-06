Başkan Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi'ndeki olayları değerlendirdi. Ailelere seslendi.

"Bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor. Elbette teröre bulaşmış olan örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gösteren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız.

Teröre bulaşmamış her evladımızı sahiplenmek parti ve hükümet olarak görevimizdir. Çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum. Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Meydanı onların heyecanlarını kendi çıkarları için kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın."

ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ

"Yürekleri yetse istifa et diyecekler" çıkışı yapan Erdoğan'a destek kampanyası başladı. Twitter'da yüzbinlerce kişi #ErdoğanınYanındayız etiketini paylaşıp gündemi birinci sıraya çıkarttı.