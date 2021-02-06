Boğaziçi'ni karıştıran vandalların terör sicilleri deşifre oluyor! FETÖ ve 'Kırmızı Fularlı Kız' detayı...





TAŞ ATTIĞINI KABUL ETTİ

Şüphelilerden bir diğeri ise Recep A. oldu. Recep A. da gözaltına alındıktan sonra emniyette açlık grevine başladığı edinilen bilgiler arasında yer alırken, Şüphelinin emniyet personellerine eylemler sırasında taş attığı tespit edildi. Bir diğer şüpheli olan Murat Can D.'nin de polislere taş atarken, ifadesinde bu durumu kabul ettiği öğrenildi. Bir diğer şüpheli ise Yunus Emre K. oldu. Şüphelinin polis aracına fiziki saldırıda bulunduğu ayrıca açlık grevine başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan Akın K.'nın ifadesinde polis aracına fiziki saldırıda bulunduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ardından 5'i hakkında 'Kamu malına zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklama talep edilirken 1'i hakkında adli kontrol talep edildi.