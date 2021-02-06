Boğaziçi'ni karıştıran vandalların terör sicilleri deşifre oluyor! FETÖ ve 'Kırmızı Fularlı Kız' detayı...

Boğaziçi Ünviersitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek Kadıköy'de ortalığı savaş alanına çeviren vandallardan 65'i gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bir şekilde Kadıköy'de gerçekleştirilen eylemlere katılan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan haberin detayları şöyle:
Savcılık, Kadıköy'deki eylemleri organize eden ve yönlendiren şüphelileri de belirledi.
Şüphelilerden 4'ünün DHKP-C silahlı terör örgütü üyelerinin sık sık kullandıkları açlık grevi ve susma hakkı taktiğini uyguladıkları edinilen bilgiler arasında yer aldı.
DHKP-C'Lİ TERÖRİSTİ ÖRNEK ALDI
Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan polis aracına taş attığı tespit edilen Ömer Ş.'nin, Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü (TKKKÖ) ile ilişkili Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) adlı yapılanmaya ilişkin sosyal medya paylaşımları olduğu belirlendi. Paylaşımları arasında Grup yorum üyesi DHKP-C militanı olan ve örgüt talimatı doğrultusunda açlık eylemi nedeniyle hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'le ilişkili mesajların yer aldığı tespit edildi. Ömer Ş.'nin gözaltına alındıktan sonra mağduriyet oluşturmak için tıpkı DHKP-C'li İbrahim Gökçek gibi açlık grevi yaptığı öğrenildi.