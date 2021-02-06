Gelen son dakika haberine göre, Kocaeli TEM otoyolunda 30 kişilik yolcusuyla hareket eden bir otobüs, sürücüsünün yediği tosttan zehirlenmesinin ardından kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kaza sonrasında şoför ve araçta bulunan 30 kişi 30 metre yükseklite asılı kaldı. Kazada 6 kişi ise yaralandı.
Olay Kocaeli TEM Otoyolu İzmit Gültepe tünelleri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Acar idaresindeki 42 BZY 58 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul'dan aldığı yolcuları Konya'ya götürmek üzere yola çıktı.
İzmit Gültepe tünellerinde seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, Gültepe Viyadükleri üzerinde bariyerleri parçalayan otobüs, 30 metre yüksekliğindeki viyadük üzerinden bariyerlere takılarak asılı kaldı. Ön kısmı viyadükten sarkan otobüsteki 6 kişi ise yaralandı.