Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi.
VARANK: (CUMHURİYET) ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.
CORA: ABD'DEN MEDET UMAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI,
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
ÖZEL: BUNUN İÇİN KAÇ SAAT DİRENMEK GEREKİYOR