Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.02.2021 23:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2021 00:13
    ABONE OL

    ’nin yayınladığı “, ’ne el koyabilir” tuhaf haberi elinde patladı

    ’nde yayınlanan; “, ’ne el koyabilir” başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı söz konusu haberi, " önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." olarak değerlendirdi. İşte siyasilerin düşmanca yazılan 5. kol faaliyetine verdiği tepkiler...

    “Cumhuriyet, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi...

    Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan; "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haber siyasiler tarafından eleştirildi.

    VARANK: (CUMHURİYET) ANTİEMPERYALİZMCİLİK OYNAYANLARIN GAZETESİ

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberini eleştirdi ve "Boğaziçi önünde sol kollarını kaldırıp, antiemperyalizmcilik oynayanların gazetesi..." ifadelerini kullandı.

    CORA: ABD'DEN MEDET UMAN BİR MUHALEFET ANLAYIŞI,

    AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

    ÖZEL: BUNUN İÇİN KAÇ SAAT DİRENMEK GEREKİYOR

        AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ise, Cumhuriyet Gazetesi'nin "ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir" başlıklı haberini alıntılayarak, "Peki bunun için kaç saat direnmek gerekiyor" diye sordu.

        ÖZBOYACI: ŞU ZEKAYA BAKAR MISIN?

        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine yazılı "Şu zekaya bakar mısın?" fotoğrafı paylaştı.

        "AVUCUNUZU YALARSINIZ"

        AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Paçavra hayal kurmuş; "ABD Rektör atasa ne iyi olur!" Avucunuzu yalarsınız!" diyerek tepki gösterdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Cumhuriyet Gazetesi’nin yayınladığı “ABD, Boğaziçi Üniversitesi’ne el koyabilir” tuhaf haberi elinde patladı