AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, "ABD'den medet uman bir muhalefet anlayışı her alanda bunu dillendiriyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

ÖZEL: BUNUN İÇİN KAÇ SAAT DİRENMEK GEREKİYOR