Boğaziçi Üniversitesi'nde müslümanların kutsalı olan Kabe'ye yönelik geçtiğimiz günlerde çirkin bir provokasyon gerçekleştirildi. Müslümanların kıblesi Kabe üzerinden yapılan büyük provokasyona Twitter'dan #KabeKutsalımızdır hashtagiyle tepki yağdı. Nevşin Mengü ise Kabe'ye yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonu meşrulaştırmaya kalkarak skandal ifadelere imza attı.
ALÇAK PROVOKASYONU MEŞRULAŞTIRDI
Mengü, Boğaziçi'ndeki skandal olayla ilgili "İki genç tutuklandı. Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor. Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı. Aman dini değerlerimize milli değerlerimize küfür ettiler diye tutuklandı çocuklar. Buna dünyanın her yerinde gülerler. " diyerek işlenen suçu meşrulaştırmaya kalktı.
KABE'YE SAYGISIZLIK
Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Skandalın ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.