TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER

Kabe-i Muazzama'ya yapılan bu saygısızlığa teğki yağdı. Sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.

Fişlenen öğrencilerden:

"Bize muhbir diye damga vurup, hatta isimlerimizi liste yapıp hocalara şikayet etmekle, yurt dışı akademilerinde önümüzü kesmekle, ifşa etmekle falan tehdit ediyorlar."

"burası 15k'lık boğaziçi buddy grubu. ellerinde hiçbir delil yok iken beni 15 bin insanın önüne bu şekilde iftira atarak hedef gösterdiler. ifşacılık ve iftira budur işte. nasıl iki yüzlü olduklarını göstermek için attım bunu. yoksa buradan atılmak benim için bir şeref nişanesidir"

"sevgi yumağı çok sevgili saygılı "liberal" boğaziçili arkadaşlar. adam fişleme işine girip beni de çok sevgili saygılı listenize almışsınız. hiçbir zaman doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedik, hiçbir zaman kimsenin hakkına tecavüz etmedik, etmeyiz de."

Öğrencilerin isimlerinin yer aldığı liste bir facebook grubundan paylaşıldığı ve öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı.