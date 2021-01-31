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    • 31.01.2021 23:21
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    'nde ’ya yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı!

    Prof. Dr. 'nun rektör olarak 'ne atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversiteyi karıştırdı. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez fotoğrafı yere serilip üzerine paçavrası yerleştirildi. Bu skandala sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Kabe'yi savunanlar fişlendi

    Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversiteyi karıştırdı.

    KABE'YE SAYGISIZLIK
    Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI
    Skandalın ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER
    Kabe-i Muazzama'ya yapılan bu saygısızlığa teğki yağdı. Sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.

        Öğrencilerin isimlerinin yer aldığı liste bir facebook grubundan paylaşıldığı ve öğrencilerin tehdit edildiği ortaya çıktı.

        İşte o fişleme listesi ve skandal yazışmalar:

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini fişleyen ve tehdit eden Facebook grubu hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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        Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı!