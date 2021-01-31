Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversiteyi karıştırdı.
KABE'YE SAYGISIZLIK
Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe-i Muazzama fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Skandalın ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER
Kabe-i Muazzama'ya yapılan bu saygısızlığa teğki yağdı. Sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.