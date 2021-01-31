2 KİŞİ TUTUKLANDI

Skandalın ardından soruşturma başlatıldı ve 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER

Kabe-i Muazzama'ya yapılan bu saygısızlığa teğki yağdı. Sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise fişlendiği ortaya çıktı.