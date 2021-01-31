Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından birçok siyasetçiden tepki mesajı geldi. Mukaddes mekân Kabe'ye yapılan saygısızlıkla ilgili tepkilerin ardı arkası da kesilmedi.

CHP KUTSAL MEKÂN KABE'YE YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak da dün sosyal medya hesabından "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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