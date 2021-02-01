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    • 01.02.2021 15:13
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    Son dakika: () uçuşlarını 8 Şubat'a kadar durdurdu

    Son dakika haberine göre çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak'a kadar geçici olarak durduran () bu süreyi 8 Şubat'a kadar uzattığını açıkladı.

    THY'den flaş İsrail kararı! 8 Şubat'a kadar...

    Konuyla ilgili olarak Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 'de koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan notam süresinin 8 Şubat'a kadar (7 Şubat 21:59 Utc) kadar uzatıldığı belirtildi.



    THY, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUDU
    Öte yandan Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

    EUROCONTROL, 25-31 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı. Buna göre THY, günlük ortalama 588 uçuşla rakiplerini geride bıraktı.

    ise günlük 265 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

    Raporda, 4 haftalık verilerin 2019 yılına oranla yüzde 65 oranında düşüş gösterdiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türk Hava Yolları (THY) İsrail uçuşlarını 8 Şubat'a kadar durdurdu