Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan notam süresinin 8 Şubat'a kadar (7 Şubat 21:59 Utc) kadar uzatıldığı belirtildi.







THY, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDEKİ YERİNİ KORUDU

Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

EUROCONTROL, 25-31 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı. Buna göre THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Pegasus Havayolları ise günlük 265 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

Raporda, 4 haftalık verilerin 2019 yılına oranla yüzde 65 oranında düşüş gösterdiği belirtildi.