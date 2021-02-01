MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her fırsatta PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin kapatılması gerektiğini söylemesi, iş birlikçileri CHP, İYİ Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni rahatsız etti.
Özellikle CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel'in FETÖ ve PKK doğrultusunda MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye saldırdığını söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'li Özel dün "FETÖ sevdalısı, zikzakların siyasetçisi, basit adam" dediği FETÖ destekçisi değersiz Selçuk Özdağ'ı bugün kahraman ilan ederek MHP'yi ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef göstermeye çalışmaktadır. CHP nezaketten ne anlamaktadır? Nezaket, teröristi savunup terör örgütleriyle işbirliği yapmak mıdır? PKK'nın taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye vermek midir? Taciz ve tecavüzcülere sahip çıkmak mıdır? Hakaretamiz ve tahrik ifadeleri mi nezakettir?" ifadelerini kullandı.
İşte Akçay'ın açıklamaları:
1- Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli " HDP'nin bir terör sorunu olduğunu, adalet ve hukukun devreye girerek bölücülük ve terör yatağı HDP'nin kapatılması gerektiğini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapmazsa MHP'nin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca gerekeni yapacağını" söylemiştir.
2- Liderimizin HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik açıklamasından sonra terör destekçileri, Türkiye düşmanları ve bunların siyasetteki uzantıları CHP, İP, Deva, Gelecek partileri ve medyadaki iş birlikçileri organize şekilde MHP'ye ve Liderimize saldırmaya başlamıştır.
3- Liderimiz bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında hiçbir bağ olmadığını ifade etmesine rağmen terör destekçileri ve Zillet İttifakı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'i tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye çalışmıştır.
4- FETÖ'nün hamiliğini yapan ve sahibi olduğu Fitneçağ'da FETÖ elebaşı aleyhine yazan köşe yazarlarının işine son veren İP Milletvekili provokatör Ahmet Çelik ile terörist destekçisi CHP'li Özgür Özel FETÖ- PKK doğrultusunda MHP'ye ve Liderimize saldırmaktadır.