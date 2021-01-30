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    • 30.01.2021 20:29
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    'dan Boğaziçi'ndeki '' provokasyonuna çok sert tepki: Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!

    Başkanı , 'nde fotoğrafı yere serilip üzerine paçavrası yerleştirilmesine çok sert tepki gösterdi. Altun, "Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!" dedi.

    Altun'dan Kabe'ye yapılan saygısızlığa çok sert tepki

    Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı.

    Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.



    LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER
    Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.



    ALTUN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
    Söz konusu skandala ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun, mukaddesatımıza saygısızlık yapan sapkınlara çok sert tepki gösterdi.




        "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ GÖRÜNTÜLER BUNUN İSPATIDIR"
        Azgın azınlığın sapkın düşünceleri normalleştirmeye çalıştığını belirten Fahrettin Altun, "Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüler bunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.



        "SİZİN İFSATLARINIZI ÖNLEMEZSEK VEYL OLSUN BİZE!"
        Altun, "Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!" dedi.
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        Haberler Güncel Fahrettin Altun'dan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna çok sert tepki: Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!