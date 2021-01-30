Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı.
Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.
LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER
Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.
ALTUN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Söz konusu skandala ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanı Fahrettin Altun, mukaddesatımıza saygısızlık yapan sapkınlara çok sert tepki gösterdi.