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    • 29.01.2021 23:59
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    Başkanı 'tan 'ye yönelik hadsiz saldırıya çok sert tepki

    Başkanı , fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum" açıklamasında bulundu.

    Erbaş'tan Boğaziçi'ndeki provokasyona sert tepki

    Başkanı Prof. Dr. , Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadı.



    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

    "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız."

    İşte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın o paylaşımı;


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    Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kabe'ye yönelik hadsiz saldırıya çok sert tepki