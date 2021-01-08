İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız. Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.



PROVKASYONUN ÖN CEPHESİNCE

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem düzenleyen öğrencilere, CHP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği noktaya giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.



Sosyal medya hesabından de desteğine ilişkin açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için" ifadelerini kullandı.