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    • 08.01.2021 11:01
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    : İçişleri Bakanı 'dan 'na " provokasyonu" tepkisi

    haberi... İçişleri Bakanı : "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. dallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası."

    Kaftancıoğlu'na Boğaziçi provokasyonu tepkisi

    İçişleri Bakanı , "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız. Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgahlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

    PROVKASYONUN ÖN CEPHESİNCE
    Başkan Erdoğan tarafından Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem düzenleyen öğrencilere, CHP'den destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı , eylemlerin düzenlendiği noktaya giderek örgütlü dayanışma vurgusu yaptı.

    Sosyal medya hesabından de desteğine ilişkin açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için" ifadelerini kullandı.

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