Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında "yeni anayasa" hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yiğitel "Hükümetin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa özlemi var" ifadelerini kullanırken AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa konusunda muhalefete "hodri meydan" ifadelerini kullandı.

REFERANDUM İÇİN KAÇ VEKİL GEREKİYOR?

AK Parti ve MHP çoğunluğunun (337) yeni anayasa referandumu için yeterli olmadığını belirten Yiğitel, referandum için gerekli olan vekil sayısının 360 olduğunu ifade etti. Yiğitel referandum olmadan hazırlanan anayasanın kabulü için ise 400 milletvekili gerektiğini ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI HODRİ MEYDAN DİYECEK

AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa konusunda diğer partilere "hodri meydan" diyeceğini söyleyen Yiğitel, hukuksal reform çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti.

"ÇAĞDAŞ BİR ANAYASA ÖZLEMİ VAR"

"Hükümetin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa özlemi var" sözlerini kullanan Yiğitel, geçmişteki denemelerin muhalefet nedeniyle başarısız olduğunu ifade etti.