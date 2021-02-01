Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı
CHP, HDP, DHKP-C, PKK ve LGBT provokatörleri Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Bu skandal girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı. Öte yandan ikinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden harekete geçti. "#AşağıBakmayacağız", "#BoğaziciAblukada" gibi etiketler altında toplaşan CHP'liler, HDP'liler, DEVA Partililer, DHKP-C'liler ve sanatçı görünümlü provokatörler kaos çağrısı yaptı. Sağduyulu sosyal medya kullancıları, öğrencileri, annelerini ve babalarını uyararak 'provokasyona gelmeyin' uyarısında bulundu.
01.02.2021 23:35
- Son Güncelleme: 02.02.2021 01:13
Aralarında CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel, Eren Erdem, Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, firari vatan haini Can Dündar, HDP'li Ertuğrul Kürkçü, oyuncu görünümlü provokatör Bülent Parlak'ın bulunduğu isimler, sosyal medya üzerinden öğrencileri ve halkı galeyana getirmek için harekete geçti.