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Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı

CHP, HDP, DHKP-C, PKK ve LGBT provokatörleri Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Bu skandal girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı. Öte yandan ikinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden harekete geçti. "#AşağıBakmayacağız", "#BoğaziciAblukada" gibi etiketler altında toplaşan CHP'liler, HDP'liler, DEVA Partililer, DHKP-C'liler ve sanatçı görünümlü provokatörler kaos çağrısı yaptı. Sağduyulu sosyal medya kullancıları, öğrencileri, annelerini ve babalarını uyararak 'provokasyona gelmeyin' uyarısında bulundu.

01.02.2021 23:35 - Son Güncelleme: 02.02.2021 01:13
Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran CHP, HDP, DHKP-C ve LGBT provokatörleri rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalıştı. Yaşanan bu hukuksuz girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıttı.


GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı

Öte yandan ikinci Gezi Parkı ihaneti hasreti ile yanıp tutuşanlar sosyal medya üzerinden kara propaganda faaliyetlerine soyundu ve "#AşağıBakmayacağız" , "#BoğaziciAblukada" gibi etiketler altında toplaşıp çeşitli paylaşımlarda bulundu.

Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı

Aralarında CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel, Eren Erdem, Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, firari vatan haini Can Dündar, HDP'li Ertuğrul Kürkçü, oyuncu görünümlü provokatör Bülent Parlak'ın bulunduğu isimler, sosyal medya üzerinden öğrencileri ve halkı galeyana getirmek için harekete geçti.

Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı

BABACAN SERT TEPKİ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" açıklamasında bulunarak tüm tepkileri üzerine çekti.

Mesele Boğaziçi değil sokak çatışması çıkarmak! CHP, HDP, DEVA, DHKP-C, PKK provokatörlerinden kaos çağrısı

LGBT MİLİTANLARININ GÖZÜNE GİRMEK İÇİN TAKLACI GÜVERCİNE DÖNDÜ
Muhafazakar bir ailenin çocuğu olduğunu iddia eden Babacan, Kabe'ye saldıranlara tek cümle etmedi, LGBT militanlarının gözüne girmek için taklacı güvercine döndü.