CHP'deki Canan Kaftancıoğlu'nun şahsında gelişen Atatürkçülük bölünmesi gittikçe derinleşiyor...

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Partinin ana unsuru olan Kemalist-Laik damarı, CHP'nin çizgisinin kaydığına dair tepkilerde bulunuyordu. Bu konuda en sert eleştirileri Muharrem İnce getiriyordu. En son Mehmet Ali Çelebi'nin çıkışı CHP'yi ele geçiren 10 Aralık örgütünü büyük bir korkuya sevk etti.

"10 ARALIK HAREKETİ'NE KARŞIYIM"

CHP'li Çelebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını şöyle açıklamıştı...

4 gün önce CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan Çelebi, "Partide birlik sağlansın istiyoruz. Ötekileştirilen bütün insanlar toplansın, iktidara öyle yürüyelim diyoruz. İkincisi, partide demokrasiyi derinleştirelim öyle iktidara yürürüz diyorum.... 10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz. Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok" tepkisinde bulundu.

BİRDEN "ATATÜRK" DEMEYE BAŞLADI

Türk İslam medeniyeti düşmanı CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, dostluk dahi yapmam. Ben Cumhuriyetin yetiştirdiği bir kız çocuğuyum" sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim Toplantıları'nda yaptığı konuşmada 'Gazi Mustafa Kemal' ifadesini kullanırken 'Atatürk'ü kullanmaması ve bunun da kişisel bir tercih olduğunu söylemesine CHP içinden büyük tepki gösterilmişti.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ'NİN AÇIKLAMALARINI HATIRLAYALIM

"Öncelikle mektup yazan vekillerimiz CHP'de olur. En son Tuncay Özkan Bey de mektup yazmıştı bütün milletvekillerimize gitti. Mektup yazmak söz konusudur. Bütün milletvekillerimize mektup yazdık, sayın genel başkanımız da buna dahildir ve göndermiş olduk. Bahsedildiği gibi onlarca görüşme iki senelik süre içerisinde görüşmeler yapılmıştır. Mektupta herhangi bir hakaret yoktur.

İlk itirazımı söyleyeyim, 24 Haziran 2018 gecesi çöken seçim sistemiyle ilgili sorumluların istifasını istedim daha bir aylık vekildim. En son mektuptaki içerikle beraber Temmuz 2018'de ilkesel bir bildiri yayınladım. Bunun gereğinin yapılması için imza verdim.

"CHP TAŞERONLUK YAPMIYOR"

CHP taşeronluk yapmıyor. Ali Haydar Bey'e mesaj attım ama söyleyemedi. Taşeron siyaset dediğimiz şu; HDP'li seçmenin örneğin sahibi HDP değildir bunlar farklı yerlere de oy verebilirler.

Milli konularda düzgün duruş gösteremeyen TBMM'deki bütün bildirilere imza atamayanlarla yan yana yürünmesini istemiyorum.

"KURUCU DEĞERLERDEN TAVİZ VERMEYELİM"

Mesajlarımı söyleyeyim ben; Partide birlik sağlansın istiyoruz. Sayın İnce, bütün ötekileştirilen, partiden bütün insanları toplansın iktidara öyle yürüyelim diyoruz. Birinci mesaj bu. İkincisi, partide demokrasiyi derinleştirelim öyle iktidara yürürüz diyorum. Üçüncüsü birinci parti olmaya çabalayalım. CHP güçlü olduğu zaman cumhuriyetin değerleri de güçlüdür. Dördüncüsü de kurucu değerlerden taviz vermeyelim. Bu gücünüzle orantılı bir şey. Diğer partiler farklı şeyler istiyorlar, özellikle HDP'nin bazı istekleri var. bunlar da kurucu değerlerden taviz vermeyi gerektireceği için bize uymuyor.

10 Aralık Hareketi'ne karşıyım. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nden yanayız ikinci cumhuriyetten yana değiliz.

Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok.

Vefa önemlidir. Benim anlayışıma göre vefanın küçüğü insana büyüğü vatana, millete, Atatürk'e karşıdır. Bu parti Silivri'de bana sahip çıktı. Ben de şimdi partime sahip çıkıyorum. Siyaset biter. Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez. Bunlar görüş ve önerilerdir başka yerlere çekmeye gerek yok.

"ADIM BEKLİYORUZ"

Partide birlik sağlanmasından yanayız bunlar sağlandıktan sonra niye gidelim. Adım bekliyoruz.

Bizim söylediklerimiz kesin doğrulardır diye bir iddiamız yok. 10 Aralık Hareketi emin olun elbette ki bize göre marjinal bir yapı. Atatürk demekten imtina eden bir hareket ama biz burada taviz vermeyeceğiz. Çünkü oranın kurucularında olup da kurucu değerler ile problemi olmayanlar da var.

Makam mevki pazarlığı değil bizim ki ilkesel pazarlıklar.

Yapılan açıklamalara kırılıyorsunuz 2 senedir görüşmeler ve itirazlar var. Biz bu kırgınlıklar üzerinden siyaset yapmıyoruz. Birlik olsun demokrasi olsun ve Cumhuriyeti 2023'te demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz başka bir derdimiz yok."