CHP'deki ayrışmalar devam ederken son olarak parti yönetiminden rahatsızlığını mektupla dile getiren Mehmet Ali Çelebi Ankara kulislerinin en çok konuşulan ismi olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu mektupla ilgili "Genel Başkana mektup yazılmaz" ifadelerini kullanmıştı. Çelebi'nin Muharrem İnce'nin yeni partisine geçeceği iddiaları ise mektubun daha da anlamlanmasına neden olmuştu.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi CNN TÜRK ekranlarına bağlanarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programına bağlanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neden mektup yazdığını açıkladı.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin açıklaması şu şekilde;
Öncelikle mektup yazan vekillerimiz CHP'de olur. En son Tuncay Özkan Bey de mektup yazmıştı bütün milletvekillerimize gitti. Mektup yazmak söz konusudur. Bütün milletvekillerimize mektup yazdık, sayın genel başkanımız da buna dahildir ve göndermiş olduk. Bahsedildiği gibi onlarca görüşme iki senelik süre içerisinde görüşmeler yapılmıştır. Mektupta herhangi bir hakaret yoktur.