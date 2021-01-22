Rahatsızlıklarımızın İnce ile bir ilgisi yok.

Vefa önemlidir. Benim anlayışıma göre vefanın küçüğü insana büyüğü vatana, millete, Atatürk'e karşıdır. Bu parti Silivri'de bana sahip çıktı. Ben de şimdi partime sahip çıkıyorum. Siyaset biter. Sayın Genel Başkanıma olan saygım bitmez. Bunlar görüş ve önerilerdir başka yerlere çekmeye gerek yok.

"ADIM BEKLİYORUZ"

Partide birlik sağlanmasından yanayız bunlar sağlandıktan sonra niye gidelim. Adım bekliyoruz.

Bizim söylediklerimiz kesin doğrulardır diye bir iddiamız yok. 10 Aralık Hareketi emin olun elbette ki bize göre marjinal bir yapı. Atatürk demekten imtina eden bir hareket ama biz burada taviz vermeyeceğiz. Çünkü oranın kurucularında olup da kurucu değerler ile problemi olmayanlar da var.

Makam mevki pazarlığı değil bizim ki ilkesel pazarlıklar.