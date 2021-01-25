"BURADA ADI ÜSTÜNDE KASITLI BİR OPERASYON VAR"

Gazeteci - Yazar Metin Özkan, A Haber'de yaptığı açıklamada, "Söylenen bu sözlerin hiçbirinin masumane sözler olduğunu düşünmüyorum. Hiçbirinin dil sürçmesinden kaynaklanan cümleler olduğunu düşünmüyorum. Hatta hiçbirinin maksadımızı biraz aştık mı acaba? gibi soru işarete bırakacak sözler de olmadığını düşünüyorum. Burada adı üstünde kasıtlı bir operasyon var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Toplumun kıymet bildiği milli, manevi şeylerle ilgili, milletin sinir uçlarına dokunarak, tahribat yaratıyorlar." tespitlerinde bulundu.