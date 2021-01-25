Türkiye'nin geleceğini düşünmeyen ve geçmişteki karanlık günlere dönmesini amaçlayan başta CHP olmak üzere muhalefet, Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden algı operasyonuna girişti.
Erken seçim naraları ile halka isyan körükleyen bu güruh inceden inceye toplumda kargaşa çıkarma peşinde.
Muhalefet cephesinden son dönemde etrafa fitne tohumları ekilmeye çalışılıyor.
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci - Yazar Metin Özkan, son dönemde medyaya yansıyan skandal açıklamaları canlı yayında belgeleriyle tek tek hatırlattı.
Yaşananların perde arkasında yatan gerçekleri deşifre eden Özkan, "Kasıtlı bir operasyon var. Milletin sinir uçlarına dokunarak tahribat oluşturuyorlar" dedi.