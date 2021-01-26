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    • 26.01.2021 07:03
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    Son dakika: 'li İBB'den akıllara durgunluk veren hareket! 'nın eski sahibi 'rica' etti onlar yıktı

    Son dakika haberi... 'li skandallar zincirini sürdürmek konusunda kararlı. Şimdi de 'nın eski sahibi 'ın ricasıyla 'te bulunan bir restoranın terasındaki tenteyi yıktılar. Restoran sahibi 'ın iddiasına göre Koçarslan'ın restoranı kiralamak istediği fakat anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmediği ve yıkımın da bu sebeple bir intikam olduğunu öne sürdü.

    CHP'li İBB'den yeni skandal!

    Son dakika haberi... 'li skandallar zincirini sürdürmek konusunda kararlı.

    Şimdi de 'nın eski sahibi 'ın ricasıyla 'te bulunan bir restoranın terasındaki tenteyi yıktılar.

    Restoran sahibi 'ın iddiasına göre Koçarslan'ın restoranı kiralamak istediği fakat anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmediği ve yıkımın da bu sebeple bir intikam olduğunu öne sürdü.

    Kemal Yıldırım, "Koçarslan intikam amacıyla yan taraftaki kör noktalı daireden hisse alarak cam açtırma bahanesiyle terası ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

    Koçarslan'ın, hemşehrisi olduğu ve İBB Başkanı ile temasa geçtiğini ve bağlantılarını kullanarak yıkım kararı aldırdığını iddia eden Yıldırım "Bu yıkım hukuksuzdur. Burada 34 kişi çalışarak evine ekmek götürüyordu" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB'den akıllara durgunluk veren hareket! Reina'nın eski sahibi 'rica' etti onlar yıktı