Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandallar zincirini sürdürmek konusunda kararlı.

Şimdi de Reina'nın eski sahibi Mehmet Koçarslan'ın ricasıyla Bebek'te bulunan bir restoranın terasındaki tenteyi yıktılar.

Restoran sahibi Kemal Yıldırım'ın iddiasına göre Koçarslan'ın restoranı kiralamak istediği fakat anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmediği ve yıkımın da bu sebeple bir intikam olduğunu öne sürdü.

Kemal Yıldırım, "Koçarslan intikam amacıyla yan taraftaki kör noktalı daireden hisse alarak cam açtırma bahanesiyle terası ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

Koçarslan'ın, hemşehrisi olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile temasa geçtiğini ve bağlantılarını kullanarak yıkım kararı aldırdığını iddia eden Yıldırım "Bu yıkım hukuksuzdur. Burada 34 kişi çalışarak evine ekmek götürüyordu" diye konuştu.