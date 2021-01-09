



"AL ŞU CIVATAYI SIK DESEN..."

Gürses'e en güzel cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi İsmail Cesur'dan geldi. Cesur paylaşımı ti'ye alarak "Al şu uydunun şu cıvatasını sık" desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A'ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar.' ifadelerini kullandı.