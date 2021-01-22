Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları 2021! Jandarma JGK PERTEM personel temin başvuru ekranı devlet kadrolarında çalışmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Jandarma uzman erbaş başvuru nasıl yapılır? Başvurular internet üzerinden alınmaya devam ediyor. İşte JGK personel alımı hakkında merak edilen bilgiler!
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3 bin 770 jandarma, 925 lojistik alt branşlı, 265 muhabere, 14 at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık ve 3 kurbağa adam branşlarında olmak üzere 5 bin sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.
Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Başvurularla ilgili diğer detaylar "www.jsga.edu.tr" internet adresindeki "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor.
TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Uzman Erbaş alımı hakkında yapılan son açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. TSK'nın açıklaması ise şu şekilde:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.