Korkusuz gazetesi yazarı ve Tele1 sunucusu Can Ataklı, bugünkü köşe yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeyi eleştirerek, savcıları göreve davet etti.

Geçtiğimiz günlerde de darbe imaları ile büyük tepki toplayan Can Ataklı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da Atatürk düşmanı olduğunu iddia etti.

"SAVCILAR SİZ NE İŞ YAPARSINIZ?"

"Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?" diye seslenen Ataklı, Diyanet'in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılığın müdahale etmesini istedi.

Ataklı, geçtiğimiz günlerde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirten ve "Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor" ifadelerini kullandığı bir konuşma yapmıştı.

DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunarak, "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Ataklı'nın skandal açıklamaları Türkiye'yi ayağa kaldırmış 81 ilden Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.