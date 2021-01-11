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    • 11.01.2021 10:40
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    'in gençleri cami ile buluşturma projesi sunucusu 'yı rahatsız etti!

    ’nın gençleri camiyle buluşturup farkındalık yaratmak için başlattığı proje yazarı ve sunucusu ’yı rahatsız etti. Ataklı skandal ifadeler kullandığı yazısında “Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?” diyerek savcıların kampanyaya müdahale etmesini istedi.

    Diyanet'in o projesi Ataklı'yı rahatsız etti!

    yazarı ve sunucusu , bugünkü köşe yazısında 'nın gençleri camiyle buluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı projeyi eleştirerek, savcıları göreve davet etti.

    Geçtiğimiz günlerde de darbe imaları ile büyük tepki toplayan Can Ataklı, İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da Atatürk düşmanı olduğunu iddia etti.

    "SAVCILAR SİZ NE İŞ YAPARSINIZ?"
    "Sayın Cumhuriyet savcıları, Allah rızası için söyleyin; sizler ne iş yaparsınız?" diye seslenen Ataklı, Diyanet'in gençlere yönelik cami kampanyasına savcılığın müdahale etmesini istedi.

    Ataklı, geçtiğimiz günlerde de Başkan 'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirten ve "Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor" ifadelerini kullandığı bir konuşma yapmıştı.

    DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU
    Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini savunarak, "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

    Ataklı'nın skandal açıklamaları Türkiye'yi ayağa kaldırmış 81 ilden Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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    Haberler Güncel Diyanet'in gençleri cami ile buluşturma projesi TELE1 sunucusu Can Ataklı'yı rahatsız etti!