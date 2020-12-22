CHP yandaşı Halk TV programcısı Özlem Gürses Çin'e giden ilk ihracat treni üzerinden algı operasyonu yapmış ve rezil olmuştu.
Çin'e doğru yola çıkan TCDD'nin ilk ihracat treninin Halkalı'dan geri döndüğünü söyleyen Gürses, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD'nin trenin bulunduğu noktaların konumu paylaşması sonrası alay konusu olmuştu.
ÖZÜR DİLEMEDİ
Özlem Gürses Çin'e gidecek ilk ihracat trenin İstanbul Halkalı'da durduğuna ilişkin gerçek dışı açıklaması hakkında özür dilememesi dikkat çekti.
İKİNCİ TREN SİVAS'A ULAŞTI
Türkiye'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni Kayseri'de yaklaşık 20 dakika mola verdikten sonra Sivas'a ulaştı.
Tren, lokomotif değişikliği ve bakımın ardından yeniden hareket etti.
Tekirdağ Çerkezköy'den Çin'e gitmek için 2 gün önce hareket eden tren, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle saat 16.30'da Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya Garı'na geldi.
2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇECEK
İhracat treni, yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından yeniden hareket etti. Tren, Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.