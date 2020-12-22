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    • 22.12.2020 18:59
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    Çektiği tren videosu ile alay konusu alan 'e duyurulur: 'e giden ikinci treni 'a ulaştı!

    Son dakika haberi... 'e giden ilk treni üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan ve sonrasında rezil olan yandaşı Halk TV programcısı 'e duyurulur: 'den Çin'e gitmek üzere Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni 'de yaklaşık 20 dakika mola verdikten sonra 'a ulaştı.

    takvim.com.tr
    İkinci ihracat treni Sivas'a ulaştı!

    CHP yandaşı Halk TV programcısı Özlem Gürses Çin'e giden ilk ihracat treni üzerinden algı operasyonu yapmış ve rezil olmuştu.

    Çin'e doğru yola çıkan TCDD'nin ilk ihracat treninin Halkalı'dan geri döndüğünü söyleyen Gürses, Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD'nin trenin bulunduğu noktaların konumu paylaşması sonrası alay konusu olmuştu.

    ÖZÜR DİLEMEDİ
    Özlem Gürses Çin'e gidecek ilk ihracat trenin İstanbul Halkalı'da durduğuna ilişkin gerçek dışı açıklaması hakkında özür dilememesi dikkat çekti.

    İKİNCİ TREN SİVAS'A ULAŞTI
    Türkiye'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni Kayseri'de yaklaşık 20 dakika mola verdikten sonra Sivas'a ulaştı.

    Tren, lokomotif değişikliği ve bakımın ardından yeniden hareket etti.

    Tekirdağ Çerkezköy'den Çin'e gitmek için 2 gün önce hareket eden tren, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle saat 16.30'da Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya Garı'na geldi.

    2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇECEK
    İhracat treni, yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından yeniden hareket etti. Tren, Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.

    Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.
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    Haberler Güncel Çektiği tren videosu ile alay konusu alan Özlem Gürses'e duyurulur: Çin'e giden ikinci ihracat treni Sivas'a ulaştı!