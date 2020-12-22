2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKE GEÇECEK

İhracat treni, yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından yeniden hareket etti. Tren, Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak.