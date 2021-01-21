İYİ Parti lideri Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.







'HDP İLE YAN YANA GELİŞİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Akşener, bir gazetecinin İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine "O iddia işte. Bakın bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil; bu çok enteresan bir şey, bir başka yün yumağı da bu. HDP, 24 Haziran'da seçimlere ayrı girdi; 3'üncü parti olarak çıktı. Türkiye'de siyaseti eğer matematik olarak takip ederse insanlar ne olduğunu görür. Bakın tekrar söylüyorum; ayrı girdi ve 3'üncü parti olarak çıktı, herkesin buraya dikkat etmesi lazım. Sonra yerel seçimler geldi. 31 Mart seçimlerinde hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi ayrı girdi. Biz sadece CHP ve İYİ Parti birlikte girdik seçimlere. Hatta daha ilginç şeyler oldu. Bizim birçok yerde çok az farkla kaybetmemize sebep olan ki onu HDP'nin yöneticileri de söylüyor; bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı ve çok asıldı" diye konuştu.

DEMİRTAŞ İÇİN SERBEST KALSIN ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş ve serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" demişti.