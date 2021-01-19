CHP'nin son kurultayında dışlandığı açıkça görülen Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Hareketi hamlesini partileştirme çalışmalarına koyuldu. Muharrem İnce'nin parti kuracağı haberlerinin çıkmasının ardından CHP yönetimini bir telaş almıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Muharrem İnce partisinin kurulacağı tarihi vermiş ve CHP'den bazı milletvekillerinin de yeni partiye katılacağını söylemişti. Parti tüzüğü de büyük oranda tamamlanan yeni partiye İYİ Parti'den de geçişlerin olacağı söylentisi Ankara kulislerini hareketlendirdi.
CHP'DE İSTİFA HAZIRLIKLARI
Kurucular Kurulu ile Yalova'da evinde bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin tüzüğü büyük oranda oluşturuldu. Muharrem İnce CHP'den istifa edecek 3 isimle birlikte ve partiye gelecek 10 milletvekili ile birlikte harekete geçecek.
İçişleri Bakanlığı'na parti kurmak için 1 Mart'ta dilekçenin verilmesi bekleniyor. CHP'nin içindeki muhalif kanat partide demokrasinin kalmadığına inandığı için bu nedenle farklı bir yöne geçiş yapacaklar.
Partinin kurucu isimlerinden olması beklenen Hüseyin Avni Aksoy. Aksoy CHP Karabük milletvekili olarak görev yapıyor.
Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi çok sert şekilde eleştirdiği biliniyor. Parti içerisinde bir ciddi rahatsızlık yaşandığı bir mektupla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi.
İNCE'YE YAKIN İSİMLERE TASFİYE
İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce'ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.
KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!
Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.
İYİ PARTİ'DEN AYRILAN İSİMLER DE İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇİYOR
Öte yandan Millet İttifakı'nın bir diğer ortağı olan İYİ Parti'den de istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin partisine geçeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.
Özellikle Meral Akşener ile Ümit Özdağ konusunda ters düşen İsmail Koncuk'un Muharrem İnce'nin partisine geçeceği öğrenildi.