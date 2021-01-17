Corona aşısı başladı. Önce sağlık çalışanları ile liderler aşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Develet Bahçeli ve Meral Akşener de milleti kampanyaya çağırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise davete kulak asmadı. "Sıramı beklerim" diye şov yaptı.
CHP'liler şoka uğradı: Eyvah yine yanlış sıraya girecek!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yürüyen merdivene ters binince zor anlar yaşamıştı.
Kemal Kılıçdaroğlu ise davete kulak asmadı. "Sıramı beklerim" diye şov yaptı.
CHP'liler şoka uğradı: Eyvah yine yanlış sıraya girecek!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yürüyen merdivene ters binince zor anlar yaşamıştı.