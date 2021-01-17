Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    “Aşı için sıra beklerim” diyen 'ndan sıra dışı panik! Akıllara yürüyen merdiven skandalı geldi...

    Kılıçdaroğlu “aşı için sıra beklerim” dedi. Merdiven skandalını hatırlayanlar panikledi: Burada kuyruk yok ki... Yanlışlıkla ’ye gidip günlerce beklemesin.

    Takvim
    Haberler Güncel “Aşı için sıra beklerim” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sıra dışı panik! Akıllara yürüyen merdiven skandalı geldi...