Gelişmeler İYİ Parti cephesini hareketlendirdi. Akşener ve kurmayları, iddiayı yalanlarken ''milliyetçi tabanımıza ne hesap vereceğiz''in derdine düştü. Bir diğer HDP'li Ahmet Türk'ün, "siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır." sözleri tartışmayı daha derinleştirdi. Bu açıklamalar Önder'in iddiasını doğrular nitelikteydi. Türk'e göre Önder'in hatası, gizli olması gerekenleri deşifre etmesiydi. Üst üste gelen itiraflar İYİ Parti cephesindeki tansiyonu daha da yükseltti.

İYİ Parti'nin HDP'ye bakışı tartışılırken, parti sözcüsünün de HDP ve PKK'yı sevindiren tepki çeken bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na 500 günden fazladır evlat nöbetinde olan annelerin eylemini politik olarak niteledi.

İYİ Parti'de bitmek bilmeyen bir diğer konu ise FETÖ oldu. Partinin kurulma sürecinde başlayan FETÖ tartışmaları gündemden hiçbir an düşmedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması partide deprem etkisi yarattı. Zira Buğra Kavuncu sıradan bir isim değil. Kavuncu'nun dayısı "FETÖ yöneticisi olmak" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla tutuklu bulunan Enver Altaylı'ydı...

Bu iddia Genel Başkan Meral Akşener'e soruldu. Akşener, partisine operasyon yapıldığı imasında bulundu. Bununda Ümit Özdağ, Aytun Çıray gibi isimler aracılığı ile yürütüldüğü görüşünü dile getirdi.

FETÖ tartışmaları partide ihraç getirdi. İYİ Parti FETÖ ilişkisini gözler önüne seren Ümit Özdağ ihraç edildi.