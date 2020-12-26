"BÖYLE BİR ŞEYİ HAK ETMİYORUZ"

Programda, Demirtaş için "Karara saygı duyulmalı" diyen İyi Partili Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içerisine düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır.