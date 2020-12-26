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    • 26.12.2020 22:10
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    İYİ Partili 'ndan AİHM'in skandal 'Demirtaş' kararına destek: Saygı duyulmalı

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski eş başkanı 'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı da Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ima ederek, "AİHM'in kararına saygı duyumalı" dedi.

    Ağıralioğlu'ndan AİHM'in skandal kararına destek

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu AİHM'in skandal kararına destek verdi.

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) skandal bir karara imza atarak eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

    AİHM'in bu kararına başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten birçok isim sert şekilde tepki gösterdi.

    ANA MUHALEFET VE İTTİFAK ORTAKLARI SKANDAL KARARI DESTEKLEDİ
    Başka CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları ise mahkemenin çağrısını desteklemekten çekinmedi.

    İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU DESTEK VERDİ
    Özel bir televizyon kanalında programa katılan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da AİHM çağrısına destek veren isimler arasında yer aldı.

    "BÖYLE BİR ŞEYİ HAK ETMİYORUZ"
    Programda, Demirtaş için "Karara saygı duyulmalı" diyen İyi Partili Ağıralioğlu, şöyle konuştu:
    Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içerisine düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır.

    AİHM ÖCALAN İÇİN DE 'YENİDEN YARGILANMALI' DEMİŞTİ
    Öte yandan AİHM'in Demirtaş kararı 2003 yılında Öcalan için verdiği 'yeniden yargılama' kararını hatırlattı.

    AİHM o dönemde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair aldığı ilk kararı Strasbourg'da bir kez daha tekrarlamıştı.

    AİHM'nin temyiz organı olarak da tanımlanan 17 yargıçlı Büyük Daire, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki Yargı süreci sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3,5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

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