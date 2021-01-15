BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduktan sonra siyasi parti liderlerine çağrı yaparak "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.