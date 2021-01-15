HDP'den yapılan açıklamaya göre, eş başkanlar Buldan ve Sancar'ın ortak yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşılama programının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "En kısa sürede en etkili bağışıklamanın bir an önce başarılması için her türlü imkanın kullanılmasını umut etmekteyiz." ifadesine yer verildi.
"SIRAMIZ GELDİĞİNDE OLACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın siyasi parti başkanlarını, Meclis Başkanı'nı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kamuoyu önünde aşı olmaya davet ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz ile yaptığımız değerlendirmeye göre, bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir. Bu nedenle herkesin belirlenmiş risk öncelik sırası ile aşılanması, sürecin hızlıca ve etkili bir şekilde devam etmesi gereklidir. Bizler, risk ölçüleri içerisinde sıramız geldiğinde aşı olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz."
KILIÇDAROĞLU DA SIRASINI BEKLEYECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sırasını bekleyeceğini ifade etti ve "Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın Bakan (Fahrettin Koca) aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduktan sonra siyasi parti liderlerine çağrı yaparak "Benim şöyle bir özellikle istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN KOCA DAVET ETTİ
Erdoğan'ın bu çağrısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.
BAHÇELİ VE AKŞENER AŞI OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın davetinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs aşısı olduklarını duyurdu. Devlet Bahçeli o andan da bir fotoğraf paylaştı.