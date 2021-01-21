Eskort çetesine flaş operasyon! 45 kadının +18 fotoğrafları harekete geçirdi! 2 ayda dudak uçuklatan kazanç

Fuhuş olaylarının engellenmesi ve tespiti amacıyla yapılan çalışmalarda yaklaşık 350 ile 2 bin TL karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen toplam 45 kadının 2015 yılından bu zamana kadar bir internet sitesinde yayımladığı haftalık ve aylık ilanlarla müşteri buldukları tespit edildi.